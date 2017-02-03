Роман Зозуля переживает о безопасности жены и детей

Украинский нападающий прокомментировал события последних дней в связи с его трансфером в "Райо Вальекано"

Нападающий сборной Украины Роман Зозуля, аренда которого клубом Сегунды "Райо Вальекано" из "Бетиса" была сорвала из-за ультрас "Райо" с левой идеологией, прокомментировал изданию Marca события последних дней.

"Прежде всего, я родитель, и я очень сильно переживаю за мою жену и своих детей. Я хочу провести эти дни рядом со своими близкими, ведь за них я действительно очень сильно волнуюсь", – рассказал футболист, которого обвинили в связях с неонацистскими группировками.

Зозуля также заявил, что в ближайшее время вопросы относительно его инцидента должны быть улажены. До понедельника, как утверждает Роман, все должно проясниться.

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