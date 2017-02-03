Роман Зозуля переживает о безопасности жены и детей

Сегодня, 23:04

Украинский нападающий прокомментировал события последних дней в связи с его трансфером в "Райо Вальекано"

Роман Зозуля помогает украинской армии. Фото Facebook
Роман Зозуля помогает украинской армии. Фото Facebook

Нападающий сборной Украины Роман Зозуля, аренда которого клубом Сегунды "Райо Вальекано" из "Бетиса" была сорвала из-за ультрас "Райо" с левой идеологией, прокомментировал изданию Marca события последних дней.

"Прежде всего, я родитель, и я очень сильно переживаю за мою жену и своих детей. Я хочу провести эти дни рядом со своими близкими, ведь за них я действительно очень сильно волнуюсь", – рассказал футболист, которого обвинили в связях с неонацистскими группировками.

Зозуля также заявил, что в ближайшее время вопросы относительно его инцидента должны быть улажены. До понедельника, как утверждает Роман, все должно проясниться.

Все о скандале с трансфером Зозули: от "гибридной войны" до тега "МыВсеЗозуля"

чемпионат Испании, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Бетис

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Источники:

Сегодня|Спорт, Marca, Football.ua

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