Роман Зозуля ответил болельщикам "Райо Вальекано" на обвинения в нацизме

Украинский новичок "Райо Вальекано" Роман Зозуля ответил ультрас клуба на обвинения в нацизме.

Когда стало известно о переговорах между "Райо Вальекано" и Зозулей, одна из групп ультрас обвинила украинца в нацизме, потребовав от клуба не подписывать его.

"Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу", – заявили фаны, известные своими коммунистическими взглядами.

Тем не менее, "Райо Вальекано" не стал обращать внимания на позицию фанатов и подписал Зозулю до конца сезона, а сам форвард решил ответить негодующим болельщикам в открытом письме.

"После закрытия сделки с "Бетисом", я прибуду на Вальекас, надеясь помочь "Райо" вернуться на тот уровень, на котором он заслуживает находиться по праву. Уверен, что с моей помощью и работой всей команды мы сможем добиться подъема в Примеру, как ждут болельщики.

К сожалению, мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который плохо знает о настоящем моей страны и о моей карьере.

Я прибыл в футболке с гербом моей страны, Украины, и со стихами Тараса Шевченко, поэта, которого изучали во всех школах СССР.

Этот журналист написал, что на мне была футболка военизированной группировки, чья символика не похожа на герб моей страны. "Бетис" попросил газету уничтожить эту заметку, что она сделала немедленно, признав ошибку и попросив прощение.

Как я уже говорил на своей презентации в "Бетисе", я не связан ни с какой военизированной или неонацистской организацией. Я лишь сотрудничал с украинской армией, которая защищает мою страну, кроме того, я помогаю детям самой неблагоприятной судьбы. Для Украины сейчас ужасно тяжелые времена. Мои дела полностью одобряются "Райо Вальекано".

Я горд присоединиться к этому большому клубу", – написал Зозуля.

Напомним, 27-летний Роман Зозуля перешел в "Бетис" как свободный агент прошлым летом, но не смог быстро проявить себя и в этом сезоне сыграл за клуб лишь 150 минут в Примере.

Контракт Зозули с "Бетисом" рассчитан до лета 2019-го, так что если "Райо Вальекано" не станет выкупать украинца, летом ему придется вернуться назад.