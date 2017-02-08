Роман Зозуля может перейти в чемпионат Китая – агент

Сегодня, 09:54

На днях украинский нападающий проведет большую пресс-конференцию в Испании

Роман Зозуля. Фото Facebook
Роман Зозуля. Фото Facebook

Вчера Роман Зозуля и его менеджеры провели в севильском отеле "Аль-Андалус" еще одну встречу с представителями "Бетиса" и "Райо Вальекано", но она вряд ли повлияла на желание украинца остаться в Севилье. "Рома должен был дать окончательный ответ в понедельник, но решил взять еще несколько дней, — рассказал нам вчера днем агент игрока Владимир Кузьменко. — Встречи продолжаются. Их результат и свое решение Рома объявит на пресс-конференции — мы сделаем одну большую для всех СМИ. Ее дату пока не назначали, но надеемся, что она пройдет в Севилье. Хотя из-за большого резонанса, который вызвало это дело, Ла Лига или Ассоциация футболистов Испании, скорее всего, захотят организовать ее в Мадриде. Но хотелось бы, чтобы это было здесь, на месте. Поездки в Мадрид для Ромы сейчас не очень желательны, для его же страховки".

"Мы послали запрос в ФИФА, чтобы Зозуле позволили на эти полгода заявиться в тот чемпионат, где трансферное окно еще открыто, — продолжает Кузьменко. — Если просьбу удовлетворят, то у нас появятся варианты, начиная от Украины и Норвегии и заканчивая Китаем и Южной Америкой. Главное, разрешение".

Вчера же появилась информация, что "Райо" отказывается платить Зозуле свою часть зарплаты (по условиям арендного соглашения клубы обязались выплачивать ее пополам), если украинец не будет за них играть.

"Я об этом пока ничего не слышал, — говорит Кузьменко. — Но если это правда, наши адвокаты сделают все возможное, чтобы так не случилось. Достаточно и того, что со стороны "Райо" Роме был нанесен моральный ущерб, чтобы сейчас к этому добавились еще и финансовые проблемы". По словам агента, во вторник Зозуля приступил к тренировкам с "Бетисом".
Роман Зозуля, Райо Вальекано, Бетис

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Автор:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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