Рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Украины
Андрей Ярмоленко стоит больше, чем все игроки "Карпат", "Волыни" и "Звезды", вместе взятые
Чемпионат Украины по футболу возобновится в конце февраля, когда пройдут поединки 19-го тура. Сейчас команды проводят тренировочные сборые, большинство – в теплых краях.
Мы проанализировали трансферную стоимость футболистов чемпионата Украины по данным transfermarket. В первую двадцатку самых дорогих игроков Премьер-лиги вошли только представители двух клубов – "Шахтера" и "Динамо". Всего в нашем чемпионате 24 футболиста, цена которых 3 миллиона евро или выше: 14 представителей "горняков" и 10 – киевского клуба.
|Футболист
|Клуб
|Страна
|Цена, млн. евро
|1
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|Украина
|19
|2
|Бернард
|Шахтер
|Бразилия
|14
|3
|Тайсон
|Шахтер
|Бразилия
|12
|4
|Марлос
|Шахтер
|Бразилия
|10
|4
|Ярослав Ракицкий
|Шахтер
|Украина
|10
|4
|Фред
|Шахтер
|Бразилия
|10
|7
|Домагой Вида
|Динамо
|Хорватия
|9
|8
|Тарас Степаненко
|Шахтер
|Украина
|8
|9
|Евгений Хачериди
|Динамо
|Украина
|7,5
|9
|Дерлис Гонсалес
|Динамо
|Парагвай
|7,5
|11
|Виктор Коваленко
|Шахтер
|Украина
|6
|12
|Виторино Антунеш
|Динамо
|Португалия
|4,5
|12
|Сергей Сидорчук
|Динамо
|Украина
|4,5
|14
|Андрей Пятов
|Шахтер
|Украина
|4
|14
|Сергей Рыбалка
|Динамо
|Украина
|4
|16
|Факундо Феррейра
|Шахтер
|Аргентина
|3,5
|16
|Жуниор Мораес
|Динамо
|Бразилия
|3,5
|16
|Денис Гармаш
|Динамо
|Украина
|3,5
|19
|Алан Патрик
|Шахтер
|Бразилия
|3
|19
|Дарио Срна
|Шахтер
|Хорватия
|3
|19
|Данило Силва
|Динамо
|Бразилия
|3
|19
|Дентиньо
|Шахтер
|Бразилия
|3
|19
|Иван Ордец
|Шахтер
|Украина
|3
|19
|Исмаили
|Шахтер
|Бразилия
|3
Самый дорогой футболист – Андрей Ярмоленко, который оценен в 19 миллионов евро. Он стоит больше, чем все игроки "Карпат", "Волыни" и "Звезды", вместе взятые (18,05 миллиона евро).
Самый дорогой футболист не из топ-двойки украинского футбола – полузащитник "Зари" Иван Петряк. Правда, в луганском клубе он играет на правах аренды из "Шахтера".
Трансферная стоимость всех игроков украинских клубов оценивается в 276,10 миллиона евро.
|Клуб
|
Цена состава, млн евро
|Самый дорогой
|Цена, млн евро
|Шахтер
|110,10
|Бернард
|14,00
|Динамо
|81,80
|Андрей Ярмоленко
|19,00
|Заря
|15,10
|Иван Петряк
|2,00
|Александрия
|10,40
|Виталий Пономарь
|0,80
|Олимпик
|9,10
|Андрей Богданов
|0,80
|Черноморец
|9,05
|Давид Хочолава
|0,90
|Днепр
|8,05
|Валерий Лучкевич
|1,00
|Сталь
|7,35
|Павел Пашаев
|0,60
|Ворскла
|7,10
|Владимир Чеснаков
|1,00
|Карпаты
|6,65
|Павел Ксенз
|0,80
|Волынь
|5,70
|Редван Мемешев
|0,60
|Звезда
|5,70
|Андрей Бацула
|0,50
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