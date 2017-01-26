Рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Украины

Андрей Ярмоленко стоит больше, чем все игроки "Карпат", "Волыни" и "Звезды", вместе взятые

Чемпионат Украины по футболу возобновится в конце февраля, когда пройдут поединки 19-го тура. Сейчас команды проводят тренировочные сборые, большинство – в теплых краях.

Мы проанализировали трансферную стоимость футболистов чемпионата Украины по данным transfermarket. В первую двадцатку самых дорогих игроков Премьер-лиги вошли только представители двух клубов – "Шахтера" и "Динамо". Всего в нашем чемпионате 24 футболиста, цена которых 3 миллиона евро или выше: 14 представителей "горняков" и 10 – киевского клуба.





Футболист Клуб Страна Цена, млн. евро 1 Андрей Ярмоленко Динамо Украина 19 2 Бернард Шахтер Бразилия 14 3 Тайсон Шахтер Бразилия 12 4 Марлос Шахтер Бразилия 10 4 Ярослав Ракицкий Шахтер Украина 10 4 Фред Шахтер Бразилия 10 7 Домагой Вида Динамо Хорватия 9 8 Тарас Степаненко Шахтер Украина 8 9 Евгений Хачериди Динамо Украина 7,5 9 Дерлис Гонсалес Динамо Парагвай 7,5 11 Виктор Коваленко Шахтер Украина 6 12 Виторино Антунеш Динамо Португалия 4,5 12 Сергей Сидорчук Динамо Украина 4,5 14 Андрей Пятов Шахтер Украина 4 14 Сергей Рыбалка Динамо Украина 4 16 Факундо Феррейра Шахтер Аргентина 3,5 16 Жуниор Мораес Динамо Бразилия 3,5 16 Денис Гармаш Динамо Украина 3,5 19 Алан Патрик Шахтер Бразилия 3 19 Дарио Срна Шахтер Хорватия 3 19 Данило Силва Динамо Бразилия 3 19 Дентиньо Шахтер Бразилия 3 19 Иван Ордец Шахтер Украина 3 19 Исмаили Шахтер Бразилия 3

Самый дорогой футболист – Андрей Ярмоленко, который оценен в 19 миллионов евро. Он стоит больше, чем все игроки "Карпат", "Волыни" и "Звезды", вместе взятые (18,05 миллиона евро).

Самый дорогой футболист не из топ-двойки украинского футбола – полузащитник "Зари" Иван Петряк. Правда, в луганском клубе он играет на правах аренды из "Шахтера".

Трансферная стоимость всех игроков украинских клубов оценивается в 276,10 миллиона евро.



