Рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Украины

Вчера, 18:20

Андрей Ярмоленко стоит больше, чем все игроки "Карпат", "Волыни" и "Звезды", вместе взятые

Андрей Ярмоленко - самый дорогой футболист чемпионата Украины
Андрей Ярмоленко - самый дорогой футболист чемпионата Украины. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Чемпионат Украины по футболу возобновится в конце февраля, когда пройдут поединки 19-го тура. Сейчас команды проводят тренировочные сборые, большинство – в теплых краях.

Мы проанализировали трансферную стоимость футболистов чемпионата Украины по данным transfermarket. В первую двадцатку самых дорогих игроков Премьер-лиги вошли только представители двух клубов – "Шахтера" и "Динамо". Всего в нашем чемпионате 24 футболиста, цена которых 3 миллиона евро или выше: 14 представителей "горняков" и 10 – киевского клуба.

Футболист Клуб Страна Цена, млн. евро
1 Андрей Ярмоленко Динамо Украина 19
2 Бернард Шахтер Бразилия 14
3 Тайсон Шахтер Бразилия 12
4 Марлос Шахтер Бразилия 10
4 Ярослав Ракицкий Шахтер Украина 10
4 Фред Шахтер Бразилия 10
7 Домагой Вида Динамо Хорватия 9
8 Тарас Степаненко Шахтер Украина 8
9 Евгений Хачериди Динамо Украина 7,5
9 Дерлис Гонсалес Динамо Парагвай 7,5
11 Виктор Коваленко Шахтер Украина 6
12 Виторино Антунеш Динамо Португалия 4,5
12 Сергей Сидорчук Динамо Украина 4,5
14 Андрей Пятов Шахтер Украина 4
14 Сергей Рыбалка Динамо Украина 4
16 Факундо Феррейра Шахтер Аргентина 3,5
16 Жуниор Мораес Динамо Бразилия 3,5
16 Денис Гармаш Динамо Украина 3,5
19 Алан Патрик Шахтер Бразилия 3
19 Дарио Срна Шахтер Хорватия 3
19 Данило Силва Динамо Бразилия 3
19 Дентиньо Шахтер Бразилия 3
19 Иван Ордец  Шахтер Украина 3
19 Исмаили Шахтер Бразилия 3

Самый дорогой футболист – Андрей Ярмоленко, который оценен в 19 миллионов евро. Он стоит больше, чем все игроки "Карпат", "Волыни" и "Звезды", вместе взятые (18,05 миллиона евро).

Самый дорогой футболист не из топ-двойки украинского футбола – полузащитник "Зари" Иван Петряк. Правда, в луганском клубе он играет на правах аренды из "Шахтера".

Трансферная стоимость всех игроков украинских клубов оценивается в 276,10 миллиона евро.

Клуб

Цена состава, млн евро

 Самый дорогой Цена, млн евро
Шахтер 110,10 Бернард 14,00
Динамо 81,80 Андрей Ярмоленко 19,00
Заря 15,10 Иван Петряк 2,00
Александрия 10,40 Виталий Пономарь 0,80
Олимпик 9,10 Андрей Богданов 0,80
Черноморец 9,05 Давид Хочолава 0,90
Днепр 8,05 Валерий Лучкевич 1,00
Сталь 7,35 Павел Пашаев 0,60
Ворскла 7,10 Владимир Чеснаков 1,00
Карпаты 6,65 Павел Ксенз 0,80
Волынь 5,70 Редван Мемешев 0,60
Звезда 5,70 Андрей Бацула 0,50
чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Андрей Ярмоленко

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Сегодня|Спорт

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