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Рейтинг по подписчикам в соцсетях: "Шахтер" опережает все остальные клубы вместе взятые http://www.segodnya.ua/img/article/7890/98_main.1484664445.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/98_tn.1484664445.jpg Футбол У "горняков" в социальных сетях 2,64 миллиона подписчиков, у "Динамо" – 362 тысячи, у "Днепра" – 264 тысячи

Рейтинг по подписчикам в соцсетях: "Шахтер" опережает все остальные клубы вместе взятые

Сегодня, 16:47

У "горняков" в социальных сетях 2,64 миллиона подписчиков, у "Динамо" – 362 тысячи, у "Днепра" – 264 тысячи

У &quot;Шахтера&quot; почти полтора миллиона подписчиков только в Facebook
У "Шахтера" почти полтора миллиона подписчиков только в Facebook

Немецкое агентство Result Sports опубликовало итоги 2016 года по количеству подписчиков в социальных сетях для клубов украинской Премьер-лиги. "Шахтер" более чем в два раза опережает все остальные клубы вместе взятые.

"Горняки" лидируют с суммарным показателем 2,64 миллиона подписчиков (почти 1,5 миллиона в Facebook, 50 тысяч в Twitter, 300 тысяч в Google+, 83 тысяч в Instagram, 27 тысяч в Youtube, почти 700 тысяч в "Вконтакте").

"Динамо", согласно рейтингу, занимает вторую строчку с результатом 362 тысячи подписчиков. Замыкает тройку лидеров "Днепр" с показателем 264 тысячи пользователей.

При этом рост подписчиков у "Шахтера" за год составил 11,6%, у "Динамо" – 82,%%. Лидер по росту – донецкий "Олимпик" (93,55%).

Рейтинг клубов Премьер-лиги по подписчикам в социальных сетях:

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социальные сети, чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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Сегодня|Спорт

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