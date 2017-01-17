Рейтинг по подписчикам в соцсетях: "Шахтер" опережает все остальные клубы вместе взятые

У "горняков" в социальных сетях 2,64 миллиона подписчиков, у "Динамо" – 362 тысячи, у "Днепра" – 264 тысячи

Немецкое агентство Result Sports опубликовало итоги 2016 года по количеству подписчиков в социальных сетях для клубов украинской Премьер-лиги. "Шахтер" более чем в два раза опережает все остальные клубы вместе взятые.

"Горняки" лидируют с суммарным показателем 2,64 миллиона подписчиков (почти 1,5 миллиона в Facebook, 50 тысяч в Twitter, 300 тысяч в Google+, 83 тысяч в Instagram, 27 тысяч в Youtube, почти 700 тысяч в "Вконтакте").

"Динамо", согласно рейтингу, занимает вторую строчку с результатом 362 тысячи подписчиков. Замыкает тройку лидеров "Днепр" с показателем 264 тысячи пользователей.

При этом рост подписчиков у "Шахтера" за год составил 11,6%, у "Динамо" – 82,%%. Лидер по росту – донецкий "Олимпик" (93,55%).

Рейтинг клубов Премьер-лиги по подписчикам в социальных сетях: