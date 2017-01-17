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ФОТОФАКТ. Рекордсмен сборной Украины кормит голубей в Севилье http://www.segodnya.ua/img/article/7891/66_main.1484676854.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/66_tn.1484676854.jpg Футбол Анатолий Тимощук покормил птиц на площади перед крупнейшим готическим собором

ФОТОФАКТ. Рекордсмен сборной Украины кормит голубей в Севилье

Сегодня, 20:13

Анатолий Тимощук покормил птиц на площади перед крупнейшим готическим собором

Анатолий Тимощук. Фото Instagram
Анатолий Тимощук. Фото Instagram

Рекордсмен сборной Украины по количеству проведенных матчей Анатолий Тимощук покормил голубей на площади перед Севильским кафедральным собором. Этот собор – крупнейший готический в Европе. 

"Сочиняй мечты!!!", – подписал Тимощук фотографию и снабдил ее тегами "мир", "свобода", "мечты".

Напомним, что Тимощук за 16 лет в национальной команде сыграл в 144 матчах и забил четыре гола. На данный момент, по сообщениям СМИ, ведет переговоры с "Зенитом" о вхождении в тренерский штаб Мирчи Луческу. За "Зенит" Тимощук выступал в 2007-2009 и 2013-2015 годах.

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Анатолий Тимощук

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Источник:

Сегодня|Спорт

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