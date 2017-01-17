ФОТОФАКТ. Рекордсмен сборной Украины кормит голубей в Севилье

Рекордсмен сборной Украины по количеству проведенных матчей Анатолий Тимощук покормил голубей на площади перед Севильским кафедральным собором. Этот собор – крупнейший готический в Европе.

"Сочиняй мечты!!!", – подписал Тимощук фотографию и снабдил ее тегами "мир", "свобода", "мечты".

Напомним, что Тимощук за 16 лет в национальной команде сыграл в 144 матчах и забил четыре гола. На данный момент, по сообщениям СМИ, ведет переговоры с "Зенитом" о вхождении в тренерский штаб Мирчи Луческу. За "Зенит" Тимощук выступал в 2007-2009 и 2013-2015 годах.