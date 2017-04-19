Рекорд Лиги чемпионов: "Реал" вышел в полуфинал в седьмой раз подряд

Действующий победитель турнира в последний раз не выходил в полуфинал в сезоне-2009/10

Во вторник в ответном матче чевертьфинала Лиги чемпионов "Реал" дома обыграл "Баварию" в дополнительное время (4:2) и прошел в пролуфинал по сумме двух встреч (6:3). Мадридцы – первые, кто пробился в полуфинальную стадию ЛЧ в седьмой раз подряд.

Последний раз "Реал" не играл в полуфинале в сезоне-2009/10, когда на стадии 1/8 финала сильнее мадридцев оказался "Лион".

В следующем раунде соперниками "Реала" могут стать "Атлетико", "Ювентус", "Барселона", "Боруссия" или "Монако".

"Реал" – действующий победитель турнира.