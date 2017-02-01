Ребров: "Война – не время для заоблачных трансферов"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров рассказал о новичке команды сербском защитнике Александаре Пантиче, который присоединился к киевлянам в статусе свободного агента, разорвав контракт с испанским "Вильярреалом" накануне.

- Было ли это одним из условий приглашения игрока? Это не в моей компетенции. Но должен сказать, что в нашей ситуации мы не можем покупать футболистов по очень высокой цене. В стране война, и нас просто не поймут, если станем осуществлять заоблачные трансферы. В случаем с Пантичем цена и качество игрока совпали.

Отметил бы опыт его выступлений в испанском чемпионате: в аренде от "Вильярреала" он играл за "Кордобу" и "Эйбар". Пантич хорошо работает с мячом, весьма агрессивен в обороне. Так в свое время и Драгович приходил к нам почти не засвеченным в Европе, но мы видели в нем перспективу и понимали, что парень хочет играть и имеет предпосылки к прогрессу.

Меня не смущает, что в "Алавесе" он принял за полгода участие только в двух матчах. Наша селекционная служба вела его и ряд других игроков в течение долгого времени, поэтому потенциал Алекса мне знаком в полной мере. Приглашению Пантича в "Динамо" предшествовало детальное изучение сильных сторон футболиста – так происходит абсолютно при каждом нашем приобретении.

Я уже разговаривал с ним, но, к сожалению, пока только через переводчика: Алекс неплохо владеет испанским, но не говорит по-английски. Однако у нас есть переводчик с его родного сербского, есть Домагой Вида, который поможет парню адаптироваться и как можно скорее влиться в коллектив.

Что касается новичков, то поиск ведется постоянно – и касается это самых разных позиций. Мы, к сожалению, не очень удачно сыграли осенью и в национальном чемпионате, и в Лиге чемпионов – и это наводит на мысль о необходимости не только усилиться, но и отпустить футболистов, по тем или иным причинам утративших мотивацию. Как следствие, строить новую команду.