"Реал" уберет крест с эмблемы для продажи атрибутики в мусульманских странах
Мадридский клуб уже изменял свою эмблему ради сотрудничества банка Абу-Даби
"Реал" изменит свою эмблему для стран Ближнего Востока, сообщает El Confidencial. С логотипа будет убран христианский крест, который располагается на короне.
Сделано это для того, чтобы распространять продукцию в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане. Большинство жителей этих стран придерживаются мусульманской веры.
"Реал" не в первый раз ликвидирует крест. В 2014 году он был удален для Национального банка Абу-Даби, который был спонсором клуба.
.@realmadriden logo won’t feature Christian cross in Middle East #LaLiga #RealMadridhttps://t.co/L4psW4W8q2 pic.twitter.com/bb1jyCsblU— HT Sports (@HTSportsNews) 25 января 2017 г.
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