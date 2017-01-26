"Реал" уберет крест с эмблемы для продажи атрибутики в мусульманских странах

Вчера, 20:17

Мадридский клуб уже изменял свою эмблему ради сотрудничества банка Абу-Даби

Фото AFP
Фото AFP

"Реал" изменит свою эмблему для стран Ближнего Востока, сообщает El Confidencial. С логотипа будет убран христианский крест, который располагается на короне.

Сделано это для того, чтобы распространять продукцию в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане. Большинство жителей этих стран придерживаются мусульманской веры.

"Реал" не в первый раз ликвидирует крест. В 2014 году он был удален для Национального банка Абу-Даби, который был спонсором клуба.
футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид

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СЭ

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