"Реал" пригрозил выходом из чемпионата Испании из-за "Сельты"

Сегодня, 15:21

"Королевский клуб" намерен вступить в еще не созданную Европейскую суперлигу

Фото AFP
Фото AFP

"Реал" из-за переноса матча 21-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" пригрозил вступить в Европейскую суперлигу, информирует AS.

Встреча была перенесена, так как стадион в Виго получил повреждения после урагана. Дата этой встречи пока не определена. В мадридском клубе считают, что игра могла состояться, если бы организаторы приняли необходимые меры.

В "Сельте" же недоумевают по поводу того, почему президент "Реала" Флорентино Перес ставит свои интересы выше безопасности болельщиков и игроков. Отмечается, что болельщики мадридцев должны были занять трибуну, которой был нанесен наибольший урон.

Напомним, что Европейская суперлига пока является проектом. Он частично реализован в виде предсезонного турнира Международный Кубок чемпионов.

Европейская суперлига – соревнование, которое должно придти на смену Лиге чемпионов и национальным чемпионатам. Это будет закрытый турнир между элитными европейскими клубами.
футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Европейская Суперлига

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Источник:

СЭ

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