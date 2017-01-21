"Реал" обыграл команду Дениса Бойко (фото)

Мадридский "Реал" обыграл "Малагу" в матче чемпионата Испании. Встреча 19-го тура прошла в субботу в Мадриде и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Дублем в составе "Реала" отметился защитник Серхио Рамос, забивший на 35-й и 43-й минутах. У "Малаги" на 63-й минуте мяч забил Хуанпи Аньор.

Арендованный "Малагой" украинский вратарь "Бешикташа" Денис Бойко весь матч просидел в запасе.

"Реал", набравший 43 очка в 18 матчах и возглавляющий турнирную таблицу Примеры, в следующей игре 29 января примет дома "Реал Сосьедад". "Малага", потерпевшая четвертое поражение подряд и с 21 баллом расположившаяся на 13-й строчке, 27 января сыграет на выезде с "Осасуной".

19-й тур чемпионата Испании: команда Дениса Бойко сыграет с "Реалом" и другие матчи