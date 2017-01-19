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"Реал" намерен приобрести молодого голкипера "Милана" http://www.segodnya.ua/img/article/7899/28_main.1484842343.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/28_tn.1484842343.jpg Футбол Действующее соглашение Доннаруммы с "россонери" истекает летом 2018 года

"Реал" намерен приобрести молодого голкипера "Милана"

Сегодня, 18:12

Действующее соглашение Доннаруммы с "россонери" истекает летом 2018 года

Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма по-прежнему нужен "Реалу". Об этом сообщает Tuttosport. Мадридцы давно следят за 17-летним футболистом, а летом намерены перейти к действиям.

Президент "Реала" Флорентино Перес надеется опередить конкурентов в борьбе за талантливого итальянца. Помимо "Реала" в услугах Доннаруммы заинтересован "Ювентус", руководство которого видит в Джанлуиджи замену Буффону.

К этому стоит добавить, что агент футболиста Мино Райола задерживает продление контракта вратаря с "Миланом".

Действующее соглашение Доннаруммы с "россонери" истекает летом 2018 года.
футбол, Милан Италия, чемпионат Испании, чемпионат Италии, Реал Мадрид, Джанлуиджи Доннарумма

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Источник:

Championat.ru

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