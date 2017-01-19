"Реал" намерен приобрести молодого голкипера "Милана"
Действующее соглашение Доннаруммы с "россонери" истекает летом 2018 года
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма по-прежнему нужен "Реалу". Об этом сообщает Tuttosport. Мадридцы давно следят за 17-летним футболистом, а летом намерены перейти к действиям.
Президент "Реала" Флорентино Перес надеется опередить конкурентов в борьбе за талантливого итальянца. Помимо "Реала" в услугах Доннаруммы заинтересован "Ювентус", руководство которого видит в Джанлуиджи замену Буффону.
К этому стоит добавить, что агент футболиста Мино Райола задерживает продление контракта вратаря с "Миланом".
Действующее соглашение Доннаруммы с "россонери" истекает летом 2018 года.
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