"Райо Вальекано" предлагает Зозуле вернуться и гарантирует ему безопасность

Испанский "Райо Вальекано" предпринимает попытки исправить ситуацию, которая сложилась вокруг украинского нападающего "Бетиса" Романа Зозули.

Напомним, "Бетис" отменил аренду 27-летнего футболиста в "Райо Вальекано" из-за давления и угроз "ультрас" этой команды, которые обвинили Зозулю в нацизме за фото в футболке с изображением национальной Герба Украины.

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Такой неожиданный поворот событий обернулся громким скандалом, в котором уже даже фигурирует перспектива уголовного дела на "Райо Вальекано". А Зозуля теперь, согласно регламенту ФИФА, не имеет права выходить на поле до конца текущего сезона.

В итоге, мадридский клуб решил предпринять меры по исправлению ситуации. Как сообщает AS, "Райо Вальекано" уже предложил Зозуле вернуться в расположение клуба и предоставил ему гарантии безопасности. Но решение украинский форвард должен принять до понедельника.

Реакция "Бетиса" на инициативу "Райо Вальекано" пока неизвестна.