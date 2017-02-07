"Райо Вальекано" не хочет платить зарплату Роману Зозуле

"Райо Вальекано" не будет платить зарплату украинскому форварду Роману Зозуле, если тот не согласится играть за команду, утверждает AS.

Накануне сообщалось, что Зозуля останется в "Бетисе", и не будет возвращаться в стан "Райо Вальекано", болельщики которого обвиняют украинца в нацизме и не желают видеть его в команде.

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У 27-летнего футболиста есть возможность вернуться в "Райо", где руководство клуба готово гарантировать Роману и его семье безопасность. Однако ранее Зозуля уже дал понять, что не намерен выступать за мадридскую команду.

По условиям контракта заработную плату футболисту "Бетис" и "Райо Вальекано" должны платить наполовину, однако, по информации источника, последний клуб не намерен этого делать.

В случае отказа выступать за "Райо Вальекано" помимо потери половины зарплаты Роман Зозуля также не сможет получать игровую практику, поскольку в нынешнем сезоне он уже числился в трех клубах – "Днепре", "Бетисе" и "Райо". Сменить за сезон больше клубов не разрешают правила ФИФА.

Роман Зозуля выступает за "Бетис" с лета прошлого года, сыграв в первой половине текущего сезона за андалусийцев лишь 150 минут в Примере.

Отметим, Зозуля является футболистом сборной Украины и регулярно вызывается в расположение национальной команды.