Равнение на "Барсу": смогут ли "Шахтер" и "Динамо" забить 100 голов за сезон

В минувший футбольный уикенд сразу два клуба в Европе — "Барселона" и "Монако" — первыми достигли гроссмейстерской отметки в 100 забитых голов за сезон.

"Сегодня" решила посчитать, насколько реальны шансы у наших грандов также завершить текущий сезон среди "сотников".

"ШАХТЕР". У "горняков" сейчас 71 забитый мяч в 30 проведенных матчах (41/18 УПЛ + 25/8 ЛЕ + 2/2 ЛЧ + 2/1 КУ + 1/1 СКУ). До сотни осталось 29 точных ударов. При нынешней средней результативности в 2,37 гола за игру на то, чтобы их "освоить", подопечным Паулу Фонсеки понадобится 13 поединков. Дончанам же предстоит провести еще как минимум 17 встреч (14 в УПЛ, две в 1/16 ЛЕ и одну в 1/2 Кубка Украины). Так что задача вполне выполнимая. При таком голевом графике сотни футболисты "Шахтера" смогут достигнуть в конце апреля — начале мая. Кстати, два предыдущих сезона "горняки" также заканчивали с трехзначной цифрой в графе "забитые мячи". Год назад наколотили 129 голов (2,43 за игру), добравшись до отметки "100" уже 1 апреля.

...Сейчас "Шахтер" на тренировочных сборах в Португалии, и вчера в общую группу вернулся Виктор Коваленко, который из-за повреждения, полученного на первом сборе в Испании, две недели занимался по индивидуальной программе. "Пока я еще не в оптимальных кондициях, поэтому хочется быстрее набрать форму и помогать команде. Надеюсь, к матчу с "Сельтой" буду готов на 100 процентов", — признался хавбек, который на следующей неделе отметит свой 21-й день рождения.

"ДИНАМО". На счету у киевлян сейчас 52 забитых мяча в 26 проведенных матчах (38/18 УПЛ + 8/6 ЛЧ + 5/1 КУ + 1/1 СКУ), в среднем — ровно 2 за игру. Чтобы добраться до голевой сотни, ворота соперников нужно поражать еще 48 раз, для этого нужно 24 поединка. Но такой возможности календарь "бело-синим" не предоставит. Максимум, что ждет динамовцев, — 16 игр (14 в УПЛ и 2 в Кубке). Если до конца турниров не устроят сезон голевых дождей — по 3 за игру — до сотни не доберутся. А последний раз добирались два года назад: 101 гол в сезоне 2014/15.

... Свой второй сбор в Испании "Динамо" открыло вчера победой над хорватским "Осиеком" — 2:1. На счету Цыганкова — гол плюс ассист на Ориховского, который, забив победный мяч, исправился за ошибку, позволившую сопернику сравнять счет. Сербский центрбек Пантич дебютировал за киевлян, отыграв 45 минут на ноль в паре с Видой. Кстати, новичка оригинально интегрируют в команду. На утренней тренировке динамовцы играли в "квача", когда в ограниченном пространстве нужно поймать своего партнера, чье имя называл один из тренеров. Тренер по физподготовке Хесус Пинедо хорошенько погонял Пантича. Когда пришла его очередь быть "квачом", Хесус "пулеметом" называл разных игроков, как бы проверяя, насколько хорошо серб выучил имена одноклубников. А еще с подачи Пинедо Алекс получил в "Динамо" прозвище — Панда!

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