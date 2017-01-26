Рассмешили весь мир: курьезный автогол в Турции (видео)
В Турции защитник забил автогол на радостях от того, что голкипер парировал пенальти
Вторая команда турецкого "Газиантепспора" насмешила весь мир. В матче внутреннего первенства голкипер "Газиантепспора" парировал пенальти, однако команда радовалась недолго. Защитник команды Юнус Эмре Йылмаз на радостях запрыгнул на вратаря, а тот случайно выпустил мяч в свои ворота. Судья гол засчитал.
Büyükşehir Gaziantepspor A2 takımının yediği tuhaf gol. pic.twitter.com/i2Gawh3t9H— CNN TÜRK Spor (@CNNTURKSpor) 26 січня 2017 р.
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