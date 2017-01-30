Пять лондонских клубов Премьер-лиги обвиняются в насилии над детьми

Лондонские "Арсенал", "Вест Хэм", "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" и "Челси" обвиняются в насилии над детьми в прошлом, сообщает Sky Sports.

По информации издания со ссылкой на источник в полиции, на данный момент ведется расследование по 255 случаям сексуального домогательства над детьми в 77 клубах страны. Помимо лондонских команд три клуба сейчас выступают в Чемпионшипе, еще три – в третьем и четвертом дивизионах, остальные 66 – в низших лигах.

В ноябре FA начала расследование в связи с сообщениями о домогательствах к юношам со стороны тренеров. Два десятка пострадавших, некоторые из которых раскрыли свою анонимность, обратились в Профессиональную футбольную ассоциацию с этой информацией. В декабре сообщалось, что британская полиция расследует уже несколько сотен случаев сексуального домогательства к подросткам в академиях футбольных клубов.