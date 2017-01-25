"ПСЖ" объявил о подписании контракта с нападающим "Бенфики"

Гонсалу Гедеш выступал за первую команду "орлов" с января 2015 года

Нападающий лиссабонской "Бенфики" Гонсалу Гедеш заключил долгосрочное трудовое соглашение с французским "ПСЖ".

Стоит отметить, что 20-летний форвард является воспитанником "орлов", за первую команду которых он выступал с января 2015 года.

Как сообщает официальный сайт "ПСЖ", Гедеш поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан до 30 июня 2021 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако ранее предполагалось, что "Бенфика" выручит от продажи своего воспитанника около 30 млн евро.

В текущем сезоне Гедеш отыграл за лиссабонцев во всех турнирах 28 матчей, отметившись 7 голами и 7 ассистами.