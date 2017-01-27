Прямая трансляция матча "Шахтер" – "Аустрия" (видео)

27 января "Шахтер" проведет контрольный матч с венской "Аустрией" на сборах в Португалии.

Столичная "Аустрия" – один из грандов австрийского футбола с богатой историей. Клуб был основан в 1911 году и является 24-кратным чемпионом страны. Среди его достижений также 27 Кубков и 6 Суперкубков.

Австрийскую Бундеслигу-2015/16 "фиалки" завершили на третьем месте, а в нынешнем сезоне пока идут четвертыми. Как и "Шахтер", осенью команда выступала в групповом этапе Лиги Европы: венцы заняли последнее место в квартете с итальянской "Ромой", румынской "Астрой" и чешской "Викторией".

Начало матча в 17.30.