Прямая трансляция матча "Днепр" – "Работнички" (видео)
Украинский клуб завершает сборы в Турции
Игровая программа "Днепра" на сборе в Турции завершится контрольным поединком с македонским клубом "Работнички". Начало матча в 11:40.
Предыдущие матчи "Днепра" на сборах – "Динамо" Тбилиси (2:4), "Хайдук" (0:2), "Динамо" Загреб (1:3), "Шамкир" (2:0).
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