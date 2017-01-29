Прямая трансляция матча "Днепр" – "Работнички" (видео)

Сегодня, 11:33

Украинский клуб завершает сборы в Турции


Игровая программа "Днепра" на сборе в Турции завершится контрольным поединком с македонским клубом "Работнички". Начало матча в 11:40.

Предыдущие матчи "Днепра" на сборах – "Динамо" Тбилиси (2:4), "Хайдук" (0:2), "Динамо" Загреб (1:3), "Шамкир" (2:0).
футбол, товарищеский матч, ФК Днепр

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Источник:

Официальный сайт ФК "Днепр"

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