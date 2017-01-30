Прокурор, желающая посадить в тюрьму игроков "Барселоны", посещает VIP-ложу "Реала"

Сегодня, 15:48

Неймар и Месси находятся под следствием из-за неуплаты налогов

Лионель Месси и Неймар. Фото AFP
Лионель Месси и Неймар. Фото AFP

В воскресенье государственный прокурор Марта Сильва посетила "Сантьяго Бернабеу" и наблюдала за игрой "Реала" против "Реал Сосьедад" (3:0) из VIP-ложи. Сильва сидела за спиной президента мадридского клуба Флорентино Переса.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что бывший директор "Реала" Сильва возглавляет обвинение в отношении нападающих "Барселоны" Лионеля Месси и Неймара по поводу уклонения от уплаты налогов.

29 января "Реал" разгромил "Реал Сосьедад" со счетом 3:0, а "Барселона" потеряла очки во время выезда к "Бетису" (1:1).

В матче "Барселоны" каталонцев лишили явного пенальти и не засчитали гол Жорди Альбы после того, как мяч почти на полметра пересек линию ворот.

Отставание "сине-гранатовых" от "Реала" выросло до 4 очков.
футбол, Барселона, чемпионат Испании, Реал Мадрид

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Источник:

Eurosport

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