Прокурор, желающая посадить в тюрьму игроков "Барселоны", посещает VIP-ложу "Реала"
Неймар и Месси находятся под следствием из-за неуплаты налогов
В воскресенье государственный прокурор Марта Сильва посетила "Сантьяго Бернабеу" и наблюдала за игрой "Реала" против "Реал Сосьедад" (3:0) из VIP-ложи. Сильва сидела за спиной президента мадридского клуба Флорентино Переса.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что бывший директор "Реала" Сильва возглавляет обвинение в отношении нападающих "Барселоны" Лионеля Месси и Неймара по поводу уклонения от уплаты налогов.
29 января "Реал" разгромил "Реал Сосьедад" со счетом 3:0, а "Барселона" потеряла очки во время выезда к "Бетису" (1:1).
В матче "Барселоны" каталонцев лишили явного пенальти и не засчитали гол Жорди Альбы после того, как мяч почти на полметра пересек линию ворот.
Отставание "сине-гранатовых" от "Реала" выросло до 4 очков.
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