Прокурор, желающая посадить в тюрьму игроков "Барселоны", посещает VIP-ложу "Реала"

Неймар и Месси находятся под следствием из-за неуплаты налогов

В воскресенье государственный прокурор Марта Сильва посетила "Сантьяго Бернабеу" и наблюдала за игрой "Реала" против "Реал Сосьедад" (3:0) из VIP-ложи. Сильва сидела за спиной президента мадридского клуба Флорентино Переса.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что бывший директор "Реала" Сильва возглавляет обвинение в отношении нападающих "Барселоны" Лионеля Месси и Неймара по поводу уклонения от уплаты налогов.

29 января "Реал" разгромил "Реал Сосьедад" со счетом 3:0, а "Барселона" потеряла очки во время выезда к "Бетису" (1:1).

В матче "Барселоны" каталонцев лишили явного пенальти и не засчитали гол Жорди Альбы после того, как мяч почти на полметра пересек линию ворот.

Отставание "сине-гранатовых" от "Реала" выросло до 4 очков.