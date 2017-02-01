Президент УЕФА требует для Европы больше квот на ЧМ-2026

После реформы на чемпионате мира будет участвовать 48 участников, вместо 32-х

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о расширении чемпионата мира до 48 команд с 2026 года.

"Мы выступали против расширения чемпионата мира, но остальные конфедерации поддержали эту идею. УЕФА решил сражаться как минимум за 16 мест на турнире, ведь Европа и Южная Америка опережают всех по качеству.

УЕФА – это не просто континентальная конфедерация, и нас нельзя просто так игнорировать. Европа – лидер по денежным поступлениям. Если к нам не прислушаются, то могут возникнуть серьёзные проблемы между ФИФА и УЕФА, но ФИФА об этом известно", – сказал Чеферин в интервью Die Welt.