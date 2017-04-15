Президент футбольного клуба поцеловал арбитра и ущипнул его за ягодицу

Президент тунисского футбольного клуба "Сфаксьен" Монсе Хемахем пожизненно дисквалифицирован федерацией футбола страны за поцелуй и щипание за ягодицы помощника главного арбитра, сообщает Yahoo! Sports. Кадры поцелуя рефери попал в трансляцию.

Хемахем в марте в победном матче с клубом "Этуаль дю Сахель" (3:2) поцеловал помощника главного арбитра (мужчину) и ущипнул его за щеку. После игры президент "Сфаксьена" признался, что также дважды ущипнул судью за ягодицы.

Федерация футбола Туниса обвинила Хемахема в неспортивном, непристойном поведении, оскорблении арбитра и моральном вреде. Президент "Сфаксьена" был наказан пожизненной дисквалификацией и штрафом в 12 тысяч евро.