Президент ФФУ назвал испанских фанатов пособниками российских террористов

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко отреагировал на скандал вокруг перехода форварда Романа Зозули в "Райо Вальекано".

Напомним, что Роман перешел на правах аренды из "Бетиса" в "Райо". Однако фаны мадридского клуба обозвали украинца нацистом и вынудили клуб отказался от трансфера.

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"Я знаком с Роман Зозуля давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского "Райо Вальекано". Также я знаю, что Зозуля, как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки российских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины. Но, небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, поэтому заблокировала переход Романа в свой клуб. В итоге игрок национальной сборной Украины в следующие полгода может вообще остаться вне футбола. Ситуация просто вопиющая: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту. Это абсурд! Наша задача – помочь Зозуле, чтобы он не пропустил этот сезон и не терял формы. ФФУ уже готовит обращение к руководству ФИФА и Федерации футбола Испании с просьбой вмешаться и помочь нашему игроку. Также мы надеемся на содействие в решении этой проблемы посольства Украины в Испании. С Романом мы поддерживаем постоянную связь и будем оказывать ему всяческую помощь", – написал Павелко в соцсетях.