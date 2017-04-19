Анонс матчей среды в Лиге чемпионов: Дортмунд надеется на Скомину, "Барса" будет бежать

"Барса" выиграла все 15 домашних матчей в Лиге чемпионов с тренером Луисом Энрике. Но сегодня надо выиграть не просто, а с разницей в четыре мяча. И не у кого-нибудь, а у "Ювентуса", оставившего за собой все четыре гостевых поединка нынешней Лиги. Букмекеры считают, что это — возможно, оценивая вероятность реванша в 17%. И их можно понять: после 0:4 от ПСЖ "Барсу" уже было списали, а она выдала бомбовые 6:1 на "Камп Ноу". "Но не в этот раз, — уверены фаны "Юве". — Судит ведь уже не Айтекин (рефери ответки с ПСЖ), а Куйперс. Эх, жаль, парижского арбитра не назначили".

После туринских 0:3 герой предыдущего спасения "Барсы" Неймар не падает духом: "Мой отец высказал хорошую мысль — перед нами уже другой соперник, но ведь "Барса" та же. Мы уже сделали это однажды, можем сделать еще раз. Надо пробежать вдвое больше, чем обычно".

Луис Энрике добавляет:

Мы должны забивать пять мячей, учитывая, что можем пропустить один".

Для каталонцев есть неприятная новость — форвард "Юве" Дибала, благодаря дублю в домашнем матче с "Барсой" выбивший себе зарплату в 7 млн евро в год, залечил лодыжку и снова готов забивать своей чудесной левой. Удастся ли ему это снова, увидим в 21:45 (ТВ — "Футбол 2").

Между тем в немецких СМИ насчитали сразу девять причин, почему в другой четвертьфинальной паре среды едва не взорванная на прошлой неделе "Боруссия" должна взять реванш у "Монако" за домашние 2:3 (ТВ: "Футбол 1", 21:45). Тут и возвращение в строй Ройса, который на уикенде уже забил пяточкой Франкфурту. В этой ЛЧ, сыграв всего в трех матчах, он поучаствовал сразу в шести голах. И поддержка трибун — на 18-тысячном "Луи II" ожидается аж 4000 немцев. Ну и судья фартовый. Со Скоминой у Дортмунда что ни игра, то победа.