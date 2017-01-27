Предварительный расклад Лиги наций УЕФА: сборная Украины попадает в топ-дивизион

В сентябре 2018 года состоятся первые матчи Лиги наций УЕФА, в рамках которой 55 европейских сборных поведут борьбу в четырех дивизионах, но кто их них попадет в какую лигу?

Все 55 команд будут распределены по четырем дивизионам: A, B, C и D – в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец квалификации ЧМ-2018 (на 15 ноября 2017 года).



В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих – в лигу B, следующие 15 – в лигу C, а 16 последних – в лигу D.



Дивизионы A и B будут состоять из четырех трио.



Дивизион C будет состоять из одного трио и трех квартетов



Дивизион D будет состоять из четырех квартетов



Процедура жеребьевки будет утверждена позже.

Как бы выглядели дивизионы, если бы учитывался нынешний рейтинг?

Последний промежуточный рейтинг УЕФА для национальных сборных был составлен 14 ноября 2016 года по завершении осенней программы отборочных матчей ЧМ-2018 (не путать с отдельным рейтингом ФИФА). Если бы состав дивизионов Лиги наций определялся им, то картина выглядела бы следующим образом...

ДИВИЗИОН A (четыре группы по три сборные)

Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания, Англия, Италия, Хорватия, Польша, Ирландия, Украина

ДИВИЗИОН B (четыре группы по три сборные)

Нидерланды, Россия, Исландия, Венгрия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Швеция, Греция, Словакия, Австрия, Израиль, Словения

ДИВИЗИОН C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные)

Северная Ирландия, Румыния, Чехия, Турция, Албания, Дания, Черногория, Сербия, Болгария, Шотландия, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Финляндия

ДИВИЗИОН D (четыре группы по четыре сборные)

Эстония, Беларусь, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Казахстан, Молдова, Люксембург, Македония, Косово, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар

Состав лиг носит предварительный характер. Официальный состав групп будет объявлен только по окончании Европейской квалификации в ноябре, поэтому у сборных еще есть все шансы подняться дивизионом выше или опуститься ниже.

Однако при нынешнем положении дел...

Бельгия, Швейцария, Хорватия, Польша, Ирландия и Украина, выступая в дивизионе A, получат возможность выиграть первый титул на уровне сборных. Победитель определится в финальном турнире из четырех команд в июне 2019 года.



Со сборной России в дивизионе B пока находятся бывшие чемпионы Европы голландцы и полуфиналисты Евро-2016 валлийцы.



Участники Евро-2016 Северная Ирландия, Румыния, Чехия, Турция и Албания находятся в ровном по составу дивизионе С.



Одна сборная из дивизиона D получит путевку на Евро-2020. Ее обладатель определится в мартовском турнире с участием четырех победителей групп дивизиона. Из этих команд в крупном форуме ранее участвовала только Латвия, выступавшая на Евро-2004.