Пострадавший от взрыва Марк Бартра посетит раздевалку "Боруссии" перед матчем с "Монако"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра отправился в Монако, чтобы поддержать своих товарищей по команде на ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

По информации Bild, 26-летний испанец в преддверии матча с "Монако" посетит раздевалку "Боруссии", чтобы мотивировать своих одноклубников.

Бартра пострадал в результате взрывов, прогремевших возле клубного автобуса 11 апреля, в день, когда должна была состояться первая игра с "Монако".

У футболиста диагностировали перелом лучевой кости руки, и он перенес операцию. Как сообщалось ранее, Бартра пропустит четыре недели.

"Боруссия" в первом матче проиграла "Монако" в Дортмунде со счетом – 2:3.

Онлайн матча "Монако" – "Боруссия" смотрите на нашем сайте.