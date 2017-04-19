Пострадавший от взрыва Марк Бартра посетит раздевалку "Боруссии" перед матчем с "Монако"

Сегодня, 19:17

Футболист получил травмы после взрыва возле автобуса команды

Игроки &quot;Боруссии&quot; поддержали Бартру. Фото AFP
Игроки "Боруссии" поддержали Бартру. Фото AFP

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра отправился в Монако, чтобы поддержать своих товарищей по команде на ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

По информации Bild, 26-летний испанец в преддверии матча с "Монако" посетит раздевалку "Боруссии", чтобы мотивировать своих одноклубников.

Бартра пострадал в результате взрывов, прогремевших возле клубного автобуса 11 апреля, в день, когда должна была состояться первая игра с "Монако".

У футболиста диагностировали перелом лучевой кости руки, и он перенес операцию. Как сообщалось ранее, Бартра пропустит четыре недели.

"Боруссия" в первом матче проиграла "Монако" в Дортмунде со счетом – 2:3.

Онлайн матча "Монако" – "Боруссия" смотрите на нашем сайте.
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Источник:

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