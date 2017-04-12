ФОТОФАКТ. Пострадавший от взрыва бомбы защитник "Боруссии" показал раненную руку
Марк Бартра поблагодарил болельщиков за поддержку
Защитник дортмундской Боруссии" Марк Бартра, пострадавший во врем взрыва возле клубного автобуса во вторник, чувствует себя намного лучше.
Об это он лично поведал на своей станице в Instagram: "Всем привет! Как видите, я чувствую себя намного лучше. Спасибо всем за вашу поддержку и ваши сообщения! Всю свои силу, силу моих одноклубников и наших болельщиков направим на сегодняшний матч!".
Напомним, во вторник вечером, когда автобус с футболистами "Боруссии" отправлялся на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако", прогремел взрыв. Был ранен и госпитализирован футболист "Боруссии" Марк Бартра. А матч перенесен на сегодня. Начало встречи – в 19:45.
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