Пострадавший от взрыва бомбы футболист "Боруссии" сможет сыграть через месяц
Защитник Марк Бартра четыре недели будет восстанавливаться после операции на руке
Пострадавший при взрыве в Дортмунде защитник "Боруссии" Марк Бартра пропустит четыре недели, сообщается в аккаунте немецкого клуба в Twitter. "Хотелось бы, чтобы он смог играть уже сейчас", – прокомментировал наставник "Боруссии" Томас Тухель.
.@MarcBartra wird voraussichtlich in 4 Wochen zum Team stoßen. "Würde gerne jetzt schon spielen," so Tuchel. #bvbsge— Borussia Dortmund (@BVB) 13 квітня 2017 р.
Во вторник перед первой четвертьфинальной игрой Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" около автобуса хозяев, направлявшихся на стадион, прогремели три взрывы.
Марк Бартра был доставлен в больницу, у него были найдены инородные предметы в правом запястье и диагностирован перелом лучевой кости. Игроку была сделана операция.
Матч между "Боруссией" и "Монако" был перенесен на 12 апреля и завершился победой монегасков со счетом 3:2.
Вы сейчас просматриваете новость "Пострадавший от взрыва бомбы футболист "Боруссии" сможет сыграть через месяц". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии