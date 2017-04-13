Пострадавший от взрыва бомбы футболист "Боруссии" сможет сыграть через месяц

Сегодня, 17:54

Защитник Марк Бартра четыре недели будет восстанавливаться после операции на руке

Марк Бартра. Фото AFP
Марк Бартра. Фото AFP

Пострадавший при взрыве в Дортмунде защитник "Боруссии" Марк Бартра пропустит четыре недели, сообщается в аккаунте немецкого клуба в Twitter. "Хотелось бы, чтобы он смог играть уже сейчас", – прокомментировал наставник "Боруссии" Томас Тухель.

Во вторник перед первой четвертьфинальной игрой Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" около автобуса хозяев, направлявшихся на стадион, прогремели три взрывы.

Марк Бартра был доставлен в больницу, у него были найдены инородные предметы в правом запястье и диагностирован перелом лучевой кости. Игроку была сделана операция.

Матч между "Боруссией" и "Монако" был перенесен на 12 апреля и завершился победой монегасков со счетом 3:2.
Монако, Лига чемпионов, чемпионат Германии, Боруссия Дортмунд, Томас Тухель, пострадавший, Марк Бартра

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Сегодня|Спорт

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