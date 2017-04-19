Пост Жерара Пике о голе Криштиану Роналду из офсайда собрал 10 тысяч ретвитов за минуту

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал гол Криштиану Роналду из офсайда в ворота "Баварии", который вывел мадридцев в полуфинал Лиги чемпионов. Он просто поставил троеточие – "...". Этот пост в Twitter собрал 10 тысяч ретвитов за минуту!

... — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 18, 2017

Напомним, что во вторник "Реал" обыграл "Баварию" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в дополнительное время со счетом 4:2. В концовке основного времени арбитр встречи Виктор Кашшаи спорным решением удалил игрока немецкого клуба Артуро Видаля, а в дополнительное время второй гол Криштиану Роналду был забит из офсайда.

Сегодня уже "Барселона" сыграет свой матч 1/4 финала – против "Ювентуса". Первый матч в Италии завершился со счетом 3:0 в пользу команда Массимилиано Аллегри.