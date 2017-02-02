Посол Украины в Испании: "Ситуация с Зозулей – это часть гибридной войны"

Посольство Украины в Испании будет оказывать поддержку Роману Зозуле из-за патовой ситуации с его трансфером из "Бетиса" в "Райо Вальекано". Об этом рассказал посол Анатолий Щерба.

Роман может остаться без игровой практики, ведь не может быть заявлен ни за "Бетис", у которого права на игрока, ни за другую команду до конца сезона.

"Мы работаем в этом плане, но пока еще недостаточно информации. Уже обратились к нашей федерации (ФФУ), чтобы получить от них поддержку. Поддержка со стороны посольства предоставляется и будет предоставляться. Влияние будет, но эффективность зависит от многих факторов. Сегодня обратимся в футбольную лигу Испании. Пока не можем связаться с Романом, его телефон не отвечает, хотим организовать вместе с ним мероприятие. Эти акции – они управляемы, это является частью гибридной войны, это не какая-то акция, которая возникла на ровном месте. Уверен, что спланировано. Сразу появилось все: видео его конфликта еще в "Днепре", скриншоты комментариев. А для чего делается вся эта война? Чтобы достичь своих целей – дискредитации Украины. Надо поддержать Романа. И доказывать, что помощь армии, которая борется за целостность страны – это очень патриотично, а не переводить в плоскость, которую пытаются некоторые силы", – прокомментировал посол Украины в Испании Анатолий Щерба.

Кроме того, посольство будет координировать действия относительно обращения к футбольной лиги Испании вместе с клубом Романа "Бетисом". Команда сейчас готовит обращение вместе с юристами.

Напомним, футболист приехал в "Райо Вальекано" в футболке с гербом Украины. Испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась, а вот фанаты не успокоились и даже вывесили баннер, чтобы Зозуля убирался прочь. В итоге в "Райо Вальекано" решили отказаться от аренды футболиста и вернули его в "Бетис", но из-за юридических тонкостей Зозуля теперь не может выступать ни за один из клубов.