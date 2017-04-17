Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл пропустит матч Лиги чемпионов с "Баварией"

У футболиста диагностирован отек в области икроножной мышцы

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на полузащитника команды Гарета Бэйла в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией", сообщает AS.

Валлийский футболист не принял участия в последней тренировке "Королевского клуба" и не сможет выйти на поле.

У Бэйла был диагностирован отек в области икроножной мышцы. Ранее это место у игрока было прооперировано.

Игра между испанским и немецким грандами состоится 18 апреля. В первом матче на выезде подопечные Зидана праздновали победу – 2:1.