Полиция чуть не задержала фанатов "Ростова" на Красной площади из-за желто-синего шарфа
Сотрудники полиции перепутали шарф с символикой клуба с украинским флагом
Болельщики "Ростова", прилетевшие в Москву поддержать команду в матче против ЦСКА (0:0) в чемпионате России, чуть не попали в отделение московской полиции из-за фанатской атрибутики, сообщает Don News.
Болельщица из Ростова опубликовала в Instagram фотографию, на которой видно, что к двум молодым людей подошли сотрудники полиции, которые приняли цвета шарфа болельщиков за флаг Украины.
Убедившись, что на шее у молодого человека не шарф Украины, полицейские оставили болельщиков "Ростова" в покое.
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