Полиция чуть не задержала фанатов "Ростова" на Красной площади из-за желто-синего шарфа

Сегодня, 11:18

Сотрудники полиции перепутали шарф с символикой клуба с украинским флагом

Фото Instagram
Фото Instagram

Болельщики "Ростова", прилетевшие в Москву поддержать команду в матче против ЦСКА (0:0) в чемпионате России, чуть не попали в отделение московской полиции из-за фанатской атрибутики, сообщает Don News.

Болельщица из Ростова опубликовала в Instagram фотографию, на которой видно, что к двум молодым людей подошли сотрудники полиции, которые приняли цвета шарфа болельщиков за флаг Украины.

Убедившись, что на шее у молодого человека не шарф Украины, полицейские оставили болельщиков "Ростова" в покое.

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футбол, болельщики, чемпионат России, ФК Ростов, флаг украины

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Источник:

Eurosport

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