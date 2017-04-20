Полиция чуть не задержала фанатов "Ростова" на Красной площади из-за желто-синего шарфа

Болельщики "Ростова", прилетевшие в Москву поддержать команду в матче против ЦСКА (0:0) в чемпионате России, чуть не попали в отделение московской полиции из-за фанатской атрибутики, сообщает Don News.

Болельщица из Ростова опубликовала в Instagram фотографию, на которой видно, что к двум молодым людей подошли сотрудники полиции, которые приняли цвета шарфа болельщиков за флаг Украины.

Убедившись, что на шее у молодого человека не шарф Украины, полицейские оставили болельщиков "Ростова" в покое.