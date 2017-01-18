Погода не помешала проведению тренировки "Шахтера" (фото)
После обеда игроки получат свободное время для отдыха и восстановления
Утро среды в Ла-Манге встретило "горняков" дождливой холодной погодой. Однако это никак не повлияло на планы команды, и уже в 9:30 футболисты были на тренировочном поле.
В таких условиях особенно важно хорошо разогреть мышцы перед работой, а потому разминка сегодня была длительной, как никогда. И только по ее окончании настал черед упражнений с мячом.
После обеда игроки получат свободное время для отдыха и восстановления. Вечерней сессии, по решению тренерского штаба, сегодня не будет.
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