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Погода не помешала проведению тренировки "Шахтера" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/37_main.1484743900.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/37_tn.1484743900.jpg Футбол После обеда игроки получат свободное время для отдыха и восстановления

Погода не помешала проведению тренировки "Шахтера" (фото)

Сегодня, 14:51

После обеда игроки получат свободное время для отдыха и восстановления

Утро среды в Ла-Манге встретило "горняков" дождливой холодной погодой. Однако это никак не повлияло на планы команды, и уже в 9:30 футболисты были на тренировочном поле.

В таких условиях особенно важно хорошо разогреть мышцы перед работой, а потому разминка сегодня была длительной, как никогда. И только по ее окончании настал черед упражнений с мячом.

После обеда игроки получат свободное время для отдыха и восстановления. Вечерней сессии, по решению тренерского штаба, сегодня не будет.
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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