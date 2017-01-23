Первые спарринги-2017: у "Шахтера" – 2:0 перед Рианчо, у "Динамо" – 6 голов с флангов

На уикенд наши гранды провели свои первые в новом году контрольные поединки. Три матча выиграны с общим счетом 8:1.

"Шахтер" завершил программу испанского сбора воскресным спаррингом с польской "Краковией". Это был единственный товарняк "горняков" за время пребывания в Ла-Манге, которому предшествовали восемь дней насыщенных тренировок. "Немного непривычно, конечно. При Мирче Луческу у нас за девять дней по 4—5 спаррингов могло пройти, а здесь всего один. Поэтому уже не терпится сыграть", — признавались накануне игроки "Шахтера", без особых проблем в итоге одолевшие одного из аутсайдеров польской Экстралиги (2:0). Оба мяча дончане забили во втором тайме. Вскоре после перерыва Зубков реализовал выход на один, а в самой концовке поединка Дентиньо головой замкнул подачу Кобина от углового флажка. Мог отметить голом свой дебют в оранжево-черной футболке и Бланко-Лещук: экс-"карпатовец" имел пару неплохих моментов, но польские защитники эти угрозы ликвидировали. Состав "Шахтера" в этом матче был таким: Каниболоцкий (Пятов, 46), Срна (Кобин, 46), Кривцов (Кучер, 46), Ракицкий (Ордец, 46), Азеведо (Исмаили, 46), Степаненко (Танковский, 46), Малышев (Фред, 46), Марлос (Зубков, 46; Борячук, 82), Алан Патрик (Дентиньо, 46), Тайсон (Бернард, 46), Феррейра (Бланко-Лещук, 46).

Кстати, после одной из тренировок "Шахтера" нападающие остались, чтобы дополнительно поработать с Паулу Фонсекой. "Он объяснял нам, как правильно открываться и уходить от опеки защитников, — рассказал Филипп Будковский, вернувшийся из аренды. — Тренировки сильно отличаются от того, что я выполнял раньше: все по-новому, значительно быстрее, больше тактики, много прессинга и держания мяча. Надеюсь, останусь в команде, где всегда мечтал играть".

Отметим, что несколько последних занятий в Ла-Манге подопечные Паулу Фонсеки провели под наблюдением Рауля Рианчо: ассистент главного тренера сборной Украины приехал посмотреть, как сборники "Шахтера" втягиваются в тренировочный процесс, чтобы проинформировать затем об увиденном Андрея Шевченко.

Вчера вечером "горняки" вернулись в Киев и пробудут в столице до среды. А 25 января их ждет новый вылет на Пиренеи, теперь в Португалию, где пройдет второй этап предсезонной подготовки "оранжево-черных". Там спаррингов будет побольше. Напомним, уже 16 и 23 февраля дончан ждут матчи 1/16 Лиги Европы с "Сельтой".

У "Динамо" же спаррингами насыщен уже первый сбор в Марбелье. В субботу киевляне одолели клуб второй Бундеслиги "Санкт-Паули" — 3:1 (Беседин, 56, Гармаш, 58, Морозюк, 72 — Дудзяк, 87). В первом тайме у "бело-синих" играли Рудько — Тымчик, Вида, Бурда, Антунеш — Шепелев, Сидорчук, Рыбалка, Громов, Ярмоленко — Яремчук. Во втором вышли Коваль — Михайличенко, Хачериди, Очигава, Морозюк — Корзун, Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Циганков — Беседин. А вчера динамовцами был обыгран середняк китайской "вышки" "Тяньцзынь Тэда" — 3:0 (Гармаш, 27, Ярмоленко, 54, Громов, 87). Что интересно, все шесть мячей в этих матчах от команды Сергея Реброва, в нынешнем сезоне большую часть голов забившую со стандартов и атак по центру, влетело после фланговых передач. Оба спарринга пропускал лучший снайпер киевлян Мораес, однако, по нашим данным, его проблемы со здоровьем несерьезные, и вскоре он должен вернуться в общую группу. В среду у динамовцев матч с австрийским "Лиферингом".