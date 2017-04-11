Первые фото с места взрыва у автобуса немецкой "Боруссии"

Вчера, 23:09

Один футболист пострадал и был доставлен в больницу


Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

В агентствах появились первые фотографии с места взрыва в Дортмунде. Напомним, что по сообщениям полиции, три взрыва прозвучали возле автобуса "Боруссии", когда футболисты шли к нему. Команда должна была отправиться на поединок 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако".

В результате взрыва пострадал игрок "Боруссии" Марк Бартра, который с повреждением руки был доставлен в больницу.

Матч был перенесен на среду, 12 апреля.
Монако, футбол, Лига чемпионов, Боруссия Дортмунд

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Источник:

Сегодня|Спорт

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