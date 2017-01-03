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"Перша приватна броварня" – новый премиум-спонсор Национальной сборной команды Украины по футболу http://www.segodnya.ua/img/article/7846/99_main.1483434413.png http://www.segodnya.ua/img/article/7846/99_tn.1483434413.png Футбол

"Перша приватна броварня" – новый премиум-спонсор Национальной сборной команды Украины по футболу

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Сегодня, 11:01

"Перша приватна броварня" – новый премиум-спонсор Национальной сборной команды Украины по футболу

Федерация футбола Украины подписала спонсорский контракт с украинским национальным производителем – компанией "Перша приватна броварня".

С 1 января 2017 года "Перша приватна броварня" –  новый премиум-спонсор Национальной сборной команды Украины по футболу. В Федерации рассказали, что основным фактором выбора спонсора в рамках тендера было не просто ценовое предложение, а общее видение развития главной футбольной команды страны и, в частности, предложенные новые подходы к движению болельщиков.

"Новый партнер – это не просто замена логотипа на форме или на стадионе, – подчеркивает генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий. – Это часть нового подхода ко многим процессам, в частности, к системе тренировок, к подбору игроков, изменение вектора коммуникации – работаем вместе ради побед, чувствуем плечо друг друга в любой ситуации. И уже сегодня он дает свои плоды – наша команда достойно завершила прошлый сезон, без поражений, на втором "проходном" месте в своей подгруппе".

"Для нашей компании – это честь быть партнером и спонсором Национальной сборной по футболу, потому что за эту команду болеет каждый украинец, – добавляет Максим Васильев, директор по маркетингу "Першої приватної броварні". – Мы ценим, что ФФУ разделяет предложенный нами подход к партнерству и определенную программу действий, конечная цель которой – чтобы Украина могла гордиться и результатами своей сборной, и той поддержкой, которую будут оказывать ей болельщики, то есть каждый из нас".

Соглашение о сотрудничестве подписано на 4 года (до 2020 года включительно).
Украина, болельщики, партнер

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