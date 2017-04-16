Переживший авиакатастрофу клуб с новым составом выиграл чемпионат штата

Сегодня, 10:35

"Шапекоэнсе" выигрывает чемпионат штата Санта-Катарина второй год подряд

Фото AFP
Фото AFP

"Шапекоэнсе" стал победителем чемпионата штата Санта-Катарина. Сегодня команда в 8-м туре со счетом 2:0 обыграла "Жоинвиль" и за тур до конца первенства гарантировала победу.

Стоит отметить, что в прошлом году турнир так же выиграл "Шапекоэнсе". Однако нынешний состав кардинально отличается от прошлогоднего, так как в ноябре прошлого года большая часть игроков клуба погибла в авиакатастрофе.

Напомним, по дороге на первый финальный матч Кубка Судамерикана против колумбийского "Атлетико Насьональ" самолет с "Шапекоэнсе" на борту потерпел крушение. Из 77 человек, находившихся на борту, выжило лишь шестеро.

В чемпионате штата принимают участие все представители региона, а лучшие из них участвуют в элитном дивизионе чемпионата Бразилии.
футбол, чемпионат Бразилии, Шапекоэнсе

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СЭ

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