Переживший авиакатастрофу клуб с новым составом выиграл чемпионат штата

"Шапекоэнсе" стал победителем чемпионата штата Санта-Катарина. Сегодня команда в 8-м туре со счетом 2:0 обыграла "Жоинвиль" и за тур до конца первенства гарантировала победу.

Стоит отметить, что в прошлом году турнир так же выиграл "Шапекоэнсе". Однако нынешний состав кардинально отличается от прошлогоднего, так как в ноябре прошлого года большая часть игроков клуба погибла в авиакатастрофе.

Напомним, по дороге на первый финальный матч Кубка Судамерикана против колумбийского "Атлетико Насьональ" самолет с "Шапекоэнсе" на борту потерпел крушение. Из 77 человек, находившихся на борту, выжило лишь шестеро.

В чемпионате штата принимают участие все представители региона, а лучшие из них участвуют в элитном дивизионе чемпионата Бразилии.