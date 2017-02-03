Переводчик: "Зозуле сейчас очень плохо, он не ожидал такого и чувствует себя униженным"

Сегодня, 13:20

Украинский футболист никогда не принадлежал к группам, о которых ранее говорилось

Роман Зоуля. Фото
Роман Зоуля. Фото

Переводчик Романа Зозули, Владимир, прокомментировал моральное состояние игрока после скандала с переходом в "Райо Вальекано".

"Роману сейчас очень плохо, он чувствует себя униженным из-за невозможности выполнять свою работу. Повторюсь, ему очень плохо. Он не ожидал такого.

Зозуля любит свою страну. Все высокопоставленные чиновники Украины защищают его.

Роман никогда не принадлежал к группам, о которых ранее говорилось, – сказал переводчик игрока в программе "El Partidazo" на радио COPE.

Напомним, Роман Зозуля перешел в "Райо Вальекано" в последние часы трансферного окна. Однако из-за неадекватных действий фанатов-радикалов украинец вернулся в "Бетис" на следующий день. 
футбол, чемпионат Испании, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Бетис

Вы сейчас просматриваете новость "Переводчик: "Зозуле сейчас очень плохо, он не ожидал такого и чувствует себя униженным"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Футбол 24

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Роман Зозуля. Фото AFP

Зозуля примет решение по поводу возвращения в "Райо Вальекано" после обсуждения со своей семьей

Сегодня, 12:25

Испанский клуб гарантирует украинскому футболисту безопасность

Футбол

Роман Зозуля. Фото ФК "Бетис"

"Райо Вальекано" предлагает Зозуле вернуться и гарантирует ему безопасность

Сегодня, 11:09

Испанский клуб пытается загладить конфликт между футболистом и болельщиками

Футбол

Роман Зозуля. Фото AFP

Фанаты "Райо Вальекано": "Таким, как Зозуля, не место в нашем клубе"

Сегодня, 09:59

Не будь у фанатов и "Райо Вальекано" такой тесной связи - украинский игрок уже тренировался бы с командой

Футбол

В этой футболке Роман Зозуля летом прибыл в Севилью, где базируется "Бетис"

Все о скандале с трансфером Зозули: от "гибридной войны" до тега "МыВсеЗозуля"

Сегодня, 00:35

Аренда украинского нападающего из "Бетиса" в "Райо Вальекано" завершилась большим скандалом

Футбол

Роман Зозуля. Фото Twitter

Facebook заблокировал профиль Романа Зозули

Вчера, 23:33

Причина блокировки аккаунта футболиста сборной Украины неизвестна

Футбол

Роман Зозуля в футболке, из-за которой не сможет играть в "Райо Вальекано"

Босс чемпионата Испании грозит подать в суд из-за травли Романа Зозули

Вчера, 22:54

Хавьер Тебас заявил, что недопустимо нарушение основных прав футболистов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования