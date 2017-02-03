Переводчик: "Зозуле сейчас очень плохо, он не ожидал такого и чувствует себя униженным"
Украинский футболист никогда не принадлежал к группам, о которых ранее говорилось
Переводчик Романа Зозули, Владимир, прокомментировал моральное состояние игрока после скандала с переходом в "Райо Вальекано".
"Роману сейчас очень плохо, он чувствует себя униженным из-за невозможности выполнять свою работу. Повторюсь, ему очень плохо. Он не ожидал такого.
Зозуля любит свою страну. Все высокопоставленные чиновники Украины защищают его.
Роман никогда не принадлежал к группам, о которых ранее говорилось, – сказал переводчик игрока в программе "El Partidazo" на радио COPE.
Напомним, Роман Зозуля перешел в "Райо Вальекано" в последние часы трансферного окна. Однако из-за неадекватных действий фанатов-радикалов украинец вернулся в "Бетис" на следующий день.
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