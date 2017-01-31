Переход Лучкевича в "Стандард" – самый дорогой трансфер в Украине

Самый дорогой трансфер украинской зимы оформлен официально. Вчера 21-летний правый хав "Днепра" Валерий Лучкевич перешел в льежский "Стандард". Сумма сделки, по данным бельгийских СМИ, составила от 1 до 1,5 млн евро.



Впрочем, еще до презентации Лучика в качестве игрока "красных" его девушка Анна Опальник сделала переход Валерия достоянием общественности или, как пишут в комментариях на ее странице в Instagram, "спалилась".



"Ребята, срочно! Продам абонемент в фитнес-клуб до конца года. Действует по всей территории Украины! – написала Аня на своей странице в соцсети. – С бассейном, баней, сауной и занятиями премиум-класса! При посещении выдаются два махровых полотенца, для зала и душа. Цена халявная. Продаю, так как улетаю в Бельгию надолго".



Впрочем, были у любимой Лучкевича накануне и менее приятные переживания. По сообщениям днепровских СМИ, Опальник угодила в ДТП. Такси, в котором также находились ее родители, выезжало на зеленый свет светофора, когда в них врезалась другая машина. К счастью, обошлось без серьезных травм.



Напомним, на Лучкевича претендовало также "Динамо". Но он предпочел уехать в Европу. "Менеджмент нашей компании предложил Валерию Льеж, и он посчитал, что в этом титулованном клубе сможет прогрессировать, – говорит агент Вадим Шаблий. – Уверены, тренеры сборной Украины смогут увидеть прогресс игрока в Жюпиле-лиге".



Финальным сопровождением сделки занимался коллега Шаблия – экс-игрок "Динамо" Сергей Серебренников, давно проживающий в Бельгии. Под его сообщением в соцсети о трансфере Александр Караваев, успешно заигравший в "Фенербахче", поставил две стрелочки вверх со словом "ТОП" и большой палец. Мол, Лучик пошел на повышение. "Супер, Вадим Николаевич!" – добавил комплимент Шаблию Караваев.



Что ж, по сравнению с "Днепром" Лучкевич определенно пошел на повышение, если учесть, что сегодня ФИФА должна вынести решение по долгам украинского клуба, в котором, по прогнозам, будет значиться перевод днепрян с лета в Первую лигу. Что самое печальное, это ни для кого не станет сюрпризом.

"Уже давно ходит слух, почти равнозначный факту, что "Днепр" вскоре станет банкротом, чтобы обнулиться по долгам, которые исчисляются десятками миллионов. А уже потом, возможно, произойдет реинкарнация клуба под новым названием во Второй лиге", – поговаривают в днепровских футбольных кругах.



Кстати, тренером Лучкевича в "Стандарде", ныне 9-й команде Бельгии, будет серб Александар Янкович, уже знакомый с украинским футболом. В сезоне 2004/2005 он был ассистентом Славолюба Муслина в донецком "Металлурге". "Валерию 21, а у него уже такой опыт", – говорят об экс-днепрянине в Льеже.