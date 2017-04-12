Перед матчем "Динамо" – "Шахтер" ужесточили меры безопасности на "Олимпийском"

Сегодня, 16:31

Вход болельщиков на территорию арены с рюкзаками и сумками будет ограничен

Перед матчем "Динамо" &ndash; "Шахтер" ужесточили меры безопасности на "Олимпийском"

На волне взрывов возле автобуса дортмундской "Боруссии" администрация НСК "Олимпийский" ужесточила меры безопасности накануне матча 26-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером"

"Сообщаем, что в связи с повышенными мерами безопасности вход болельщиков на территорию стадиона с рюкзаками и крупногабаритными сумками будет ограничен (рюкзаки и крупногабаритные сумки можно оставить в камерах хранения)", – говорится в сообщении администрации стадиона.

Напомним, матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в пятницу, 21 апреля. Начало матча – в 20:00.

Во вторник вечером, когда автобус с футболистами "Боруссии" отправлялся на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако", прогремел взрыв. Был ранен и госпитализирован футболист "Боруссии" Марк Бартра. А матч перенесен на сегодня.
футбол, нск олимпийский, чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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Источник:

НСК "Олимпийский"

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