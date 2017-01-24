Паулу Фонсека: "Спарринги в Португалии покажут, на что способны наши футболисты"
Главный тренер "Шахтера" дал оценку матчу против "Краковии" (2:0) и подытожил завершившийся этап предсезонной подготовки
– Паулу, что вы можете сказать о первом поединке в этом году: довольны ли игрой и результатом?
– Мы всю неделю работали, и хорошо работали, после долгого отпуска. Понятно, что сейчас футболисты далеки от идеального состояния. Для этого нужно еще многое сделать, ведь ребята так много отдыхали. Потому мы продолжим упорно трудиться. Вместе с тем я доволен встречей. Понравилось, как игроки себя показали.
– Какие впечатления у вас от испанских сборов?
– В принципе, я вполне удовлетворен. Здесь есть все для хорошего футбола. Единственное, нам немного не повезло с погодой: был сильный ветер, дождь и даже снег. Однако ребята хорошо себя проявляли, отлично работали. Да, они немного устали, но ничего не поделаешь – надо продолжать готовиться к сезону и совершенствовать себя.
Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты
– В своих интервью игроки акцентировали внимание на трех моментах: высокая интенсивность тренировок, много работы с мячом и только один контрольный матч за девять дней.
– Да, несмотря на то, что мы упражнялись больше с мячом, тренировки должны быть интенсивными – иначе и быть не может. И матч с "Краковией" показал, как футболисты готовились в течение этой недели. Но, как я и говорил, нам еще есть что улучшать.
– 25 января начнутся сборы в Португалии. Чего ждете от них?
– Прежде всего, я надеюсь, что с погодой в Португалии повезет больше и условия позволят хорошо подготовиться. Что касается работы, то мы продолжим то, что делали на этой неделе. Там будет больше товарищеских матчей, которые покажут, на что способны наши футболисты.
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