Паулу Фонсека провел отдельную тренировку с защитниками (фото)

Сегодня, 14:47

Полузащитники и нападающие оттачивали комбинации под руководством Нуну Кампуша

"Горняки" продолжают готовиться к сезону на сборе в португальском Лагуше. Сегодня у команды исключительно тренировочный день с двумя разноплановыми сессиями.

Утро было посвящено практическим занятиям по тактике и отработке игровых моментов. Паулу Фонсека отдельно упражнялся с защитниками, тогда как полузащитники и нападающие оттачивали комбинации под руководством Нуну Кампуша.

Лучшие фрагменты утренней тренировки смотрите в нашем фоторепортаже, а уже вечером футболистов ждет еще одна сессия на поле спортивного центра Cascade Welness & Resort.
футбол, Шахтер Донецк

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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