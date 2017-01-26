Патрис Эвра перешел из "Ювентуса" в "Марсель"

С 35-летним французским игроком подписан контракт на 18 месяцев

"Марсель" официально объявил о переходе защитника Патриса Эвра, ранее выступавшего за "Ювентус".

С 35-летним французским игроком подписан контракт, срок которого рассчитан на 18 месяцев.

Контракт Эвра с "Ювентусом" истекал летом 2017 года. В текущее трансферное окно защитника сватали в "Валенсию", "Кристал Пэлас", "Лион" и "Манчестер Юнайтед".

В "Ювентус" Эвра перебрался в июле 2014 года и в составе итальянской команды провел 82 матча.

Эвра, сыгравший 81 матч за сборную Франции, покинул родину в январе 2006 года, перейдя из "Монако" в "Манчестер Юнайтед".