Патрис Эвра перешел из "Ювентуса" в "Марсель"

Сегодня, 10:41

С 35-летним французским игроком подписан контракт на 18 месяцев

Патрис Эвра вернулся во Францию. Фото ФК &quot;Марсель&quot;
Патрис Эвра вернулся во Францию. Фото ФК "Марсель"

"Марсель" официально объявил о переходе защитника Патриса Эвра, ранее выступавшего за "Ювентус".

С 35-летним французским игроком подписан контракт, срок которого рассчитан на 18 месяцев.

Контракт Эвра с "Ювентусом" истекал летом 2017 года. В текущее трансферное окно защитника сватали в "Валенсию", "Кристал Пэлас", "Лион" и "Манчестер Юнайтед".

В "Ювентус" Эвра перебрался в июле 2014 года и в составе итальянской команды провел 82 матча.

Эвра, сыгравший 81 матч за сборную Франции, покинул родину в январе 2006 года, перейдя из "Монако" в "Манчестер Юнайтед".
футбол, Марсель, чемпионат Франции, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Патрис Эвра

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Источник:

Championat.ru

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