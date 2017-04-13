Отложенный из-за беспорядков матч "Лион" – "Бешикташ" перенесен не будет

Стражи порядка Лиона смогли освободить газон стадиона "Стад де Люмьер" от болельщиков местного клуба, информирует L'Equipe. Ранее болельщики "Лиона" были вынуждены выбежать на поле, поскольку фанаты "Бешикташа" в преддверии очного матча команд в 1/4 финала Лиги Европы начали забрасывать их сектор петардами с верхнего яруса. Начало встречи было отложено.

Тем не менее, УЕФА перед объявлением о начале игры хочет удостовериться, что для ее проведения есть все условия. Ожидается, что футболисты скоро выйдут на разминку.

Представитель УЕФА по связям с общественностью Педро Пинту сообщил, что матч не будет отложен на другой день.