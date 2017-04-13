Отложенный из-за беспорядков матч "Лион" – "Бешикташ" перенесен не будет
Полиция Лиона взяла под контроль ситуацию на стадионе
Стражи порядка Лиона смогли освободить газон стадиона "Стад де Люмьер" от болельщиков местного клуба, информирует L'Equipe. Ранее болельщики "Лиона" были вынуждены выбежать на поле, поскольку фанаты "Бешикташа" в преддверии очного матча команд в 1/4 финала Лиги Европы начали забрасывать их сектор петардами с верхнего яруса. Начало встречи было отложено.
Тем не менее, УЕФА перед объявлением о начале игры хочет удостовериться, что для ее проведения есть все условия. Ожидается, что футболисты скоро выйдут на разминку.
Представитель УЕФА по связям с общественностью Педро Пинту сообщил, что матч не будет отложен на другой день.
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