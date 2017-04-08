Отец Тимощука: "Сын был шокирован, узнав об акции в Луцке"

8 Апреля 2017, 10:47

Тимощук-старший рассказал почему Анатолий переехал в Россию

Анатолий Тимощук. Фото &quot;Сегодня&quot;
Анатолий Тимощук. Фото "Сегодня"

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук не так давно вошел в тренерский штаб питерского "Зенита". Это очень возмутило болельщиков, которые даже организовали петицию о лишении Тимощука звания почетного гражданина Луцка. Однако городской совет не стал рассматривать этот вопрос.

Отец футболиста Александр Тимощук прокомментировал сайту "Нова Волинь" решение сына податься на заработки в Россию:

- Мне, конечно, трудно быть объективным, поскольку речь идет о моем сыне. Считаю, что Анатолий очень много сделал для украинского футбола и для Луцка, и это нельзя перечеркнуть одним росчерком пера. Уже хотя бы то, что он основал в нашем областном центре и полностью финансировал детский футбольный турнир, который проводился ежегодно – за "Кубок Анатолия Тимощука" соревновались не только волынские, но и киевские, белорусские, польские футболисты. Все помнят, как радостно его встречали, когда он привез в город Кубок УЕФА.

Анатолий хотел трудоустроиться в Украине на тренерскую работу. Но каждый клуб хочет тренера с именем. А он был, как мы знаем, игроком... Так сложились обстоятельства: в Санкт-Петербурге у него новая семья, жилье, работа – поэтому он там. Знаю, что сын был шокирован, узнав об акции в Луцке. Говорит, если сессия примет решение и отменит почетное звание, то он смирится. Но убежден, что ничего плохого для своего города, для Волыни не сделал. И кто знает, как будет завтра – может, через некоторое время он вернется в Украину, патриотом которой был и есть.

А относительно того, как мы должны относиться к непубличным украинцам, работающим в России, то скажу одно: люди едут за границу не от хорошей жизни. Если бы они в родном государстве имели достойный заработок, чтобы прокормить семью, то этого не было бы.
тренер, футбол, Анатолий Тимощук, Зенит Санкт-Петербург

Вы сейчас просматриваете новость "Отец Тимощука: "Сын был шокирован, узнав об акции в Луцке"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Анатолий Тимощук. Фото AFP

Анатолий Тимощук: "Если тебя приглашают в "Зенит", долго колебаться не приходится"

5 Апреля, 11:58

Бывший капитан сборной Украины работает тренером в России

Футбол

Анатолий Тимощук. Фото AFP

Экс-жена Тимощука: "Толик станет символом предательства и разочарования своего народа"

31 Марта, 19:52

Футболиста хотят лишить звания "Почетный гражданин Луцка"

Футбол

Анатолий Тимощук

Жители Луцка хотят лишить Анатолия Тимощука звания почетного гражданина города

24 Марта, 18:37

После завершения карьеры футболист поехал работать в Россию

Футбол

Тимощук с "Баварией" выигрывал ЛЧ. Фото AFP

Анатолий Тимощук зарабатывает в "Зените" 20 тысяч долларов в месяц

23 Марта, 13:53

Экс-игрок сборной Украины устроился помощником у Луческу

Футбол

Тимощук на тренировке. Фото ФК "Зенит"

Анатолий Тимощук: "Рад поработать с таким специалистом, как Луческу"

17 Марта, 20:36

Украинец стал помощником тренера в "Зените"

Футбол

Анатолий Тимощук. Фото ФК "Зенит"

Тимощук вошел в тренерский штаб Луческу в "Зените"

16 Марта, 20:18

Бывший капитан сборной Украины будет работать тренером в российском клубе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования