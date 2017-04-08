Отец Тимощука: "Сын был шокирован, узнав об акции в Луцке"

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук не так давно вошел в тренерский штаб питерского "Зенита". Это очень возмутило болельщиков, которые даже организовали петицию о лишении Тимощука звания почетного гражданина Луцка. Однако городской совет не стал рассматривать этот вопрос.

Отец футболиста Александр Тимощук прокомментировал сайту "Нова Волинь" решение сына податься на заработки в Россию:

- Мне, конечно, трудно быть объективным, поскольку речь идет о моем сыне. Считаю, что Анатолий очень много сделал для украинского футбола и для Луцка, и это нельзя перечеркнуть одним росчерком пера. Уже хотя бы то, что он основал в нашем областном центре и полностью финансировал детский футбольный турнир, который проводился ежегодно – за "Кубок Анатолия Тимощука" соревновались не только волынские, но и киевские, белорусские, польские футболисты. Все помнят, как радостно его встречали, когда он привез в город Кубок УЕФА.

Анатолий хотел трудоустроиться в Украине на тренерскую работу. Но каждый клуб хочет тренера с именем. А он был, как мы знаем, игроком... Так сложились обстоятельства: в Санкт-Петербурге у него новая семья, жилье, работа – поэтому он там. Знаю, что сын был шокирован, узнав об акции в Луцке. Говорит, если сессия примет решение и отменит почетное звание, то он смирится. Но убежден, что ничего плохого для своего города, для Волыни не сделал. И кто знает, как будет завтра – может, через некоторое время он вернется в Украину, патриотом которой был и есть.

А относительно того, как мы должны относиться к непубличным украинцам, работающим в России, то скажу одно: люди едут за границу не от хорошей жизни. Если бы они в родном государстве имели достойный заработок, чтобы прокормить семью, то этого не было бы.