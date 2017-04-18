Отборочный матч ЧМ-2018 Украина – Турция может пройти в Харькове

Президент ФФУ Андрей Павелко проинспектировал футбольную арену "Металлист", на которой через месяц состоится финальный матч Кубка Украины.



Увиденным остался доволен. Попутно встретился и с председателем Харьковской областной государственной администрации Юлией Светличной: вместе обсудили возможность того, чтобы ближайший домашний матч отбора на чемпионат мира-2018 между сборными Украины и Турции состоялся именно на стадионе "Металлист".

Поединок запланирован на 2 сентября.

- За короткий срок после возвращения в Харьков международных матчей мы уже увидели здесь и сборную, и "Шахтер". Нужно, чтобы Исполком принял решение по матчу Украина – Турция, и я думаю, будет единогласная поддержка, – заявил Павелко.