Отборочный матч ЧМ-2018 Украина – Турция может пройти в Харькове

Сегодня, 12:39

Поединок запланирован на 2 сентября

Стадион в Харькове. Фото footballua.tv
Стадион в Харькове. Фото footballua.tv

Президент ФФУ Андрей Павелко проинспектировал футбольную арену "Металлист", на которой через месяц состоится финальный матч Кубка Украины.

Увиденным остался доволен. Попутно встретился и с председателем Харьковской областной государственной администрации Юлией Светличной: вместе обсудили возможность того, чтобы ближайший домашний матч отбора на чемпионат мира-2018 между сборными Украины и Турции состоялся именно на стадионе "Металлист".

Поединок запланирован на 2 сентября.

- За короткий срок после возвращения в Харьков международных матчей мы уже увидели здесь и сборную, и "Шахтер". Нужно, чтобы Исполком принял решение по матчу УкраинаТурция, и я думаю, будет единогласная поддержка, – заявил Павелко.
футбол, Сборная Украины, ЧМ-2018, сборная Турции

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Канал Футбол

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