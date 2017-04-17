От взрыва бомбы секундами ранее мог пострадать весь автобус "Боруссии" – полиция

Сегодня, 17:40

В таком случае не удалось бы избежать серьезных травм и, возможно, смертей

Фото AFP
Фото AFP

Марк Бартра мог стать не единственным пострадавшим в результате теракта у автобуса "Боруссии" в Дортмунде перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" (2:3), если бы взрыв произошел немногим ранее, сообщает Bild, ссылаясь на представителя Федерального ведомства уголовной полиции Германии.

"Если бы взрыв произошел на несколько секунд раньше, весь автобус оказался бы под сильнейшим ударом. В таком случае, несомненно, не удалось бы избежать серьезных травм и, возможно, смертей", – говорится в заявлении.

Напомним, что в результате теракта защитник "Боруссии" Марк Бартра получил осколочное ранение руки. Он перенес операцию и 15 апреля был выписан из больницы. Матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" – "Монако" был перенесен с 11 на 12 апреля.
футбол, бомба, Боруссия Дортмунд

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