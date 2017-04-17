Основанный в 1901 году клуб впервые в истории вышел в английскую Премьер-лигу
В последний раз "Брайтон" играл в высшем дивизионе в сезоне-1982/83
В матче 43-го тура Чемпионшипа "Брайтон" дома переиграл "Уиган" (2:1) и гарантировал место в Премьер-лиге на сезон-2017/18. За три тура до финиша турнира "чайки" опережают ближайшего преследователя "Ньюкасл" на семь баллов.
Последний раз клуб играл в Высшем английском дивизионе в сезоне-1982/83 (Премьер-лига была основана в 1992 году).
Напрямую в английскую Премьер-лигу выходят две команды. Места с третьего по шестое разыгрывают еще одну путевку в высшую Лигу.
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