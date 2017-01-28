Онлайн видеотрансляция матча "Днепр" – "Динамо" Тбилиси (видео)

Сегодня, 15:50

Днепряне проведут предпоследний спарринг на сборе в Турции


Игровая программа "Днепра" на сборе в Турции продолжится контрольным поединком с тбилисским "Динамо".

Начало матча в 16:00.

Этот матч станет предпоследним для команды из Днепра на первом сборе в Турции. Завтра подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с "Работничками", после чего первая часть подготовки к возобновлению сезона завершится.
футбол, товарищеский матч, ФК Днепр, Динамо Тбилиси

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Источник:

Официальный сайт ФК "Днепр"

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