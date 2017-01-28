Онлайн видеотрансляция матча "Днепр" – "Динамо" Тбилиси (видео)
Днепряне проведут предпоследний спарринг на сборе в Турции
Игровая программа "Днепра" на сборе в Турции продолжится контрольным поединком с тбилисским "Динамо".
Начало матча в 16:00.
Этот матч станет предпоследним для команды из Днепра на первом сборе в Турции. Завтра подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с "Работничками", после чего первая часть подготовки к возобновлению сезона завершится.
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